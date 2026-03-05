Продажи сельскохозяйственной техники в России рухнули

Реклама

Экономика
09:45, 5 марта 2026

«Ъ»: Продажи российской сельскохозяйственной техники упали до минимума за 5 лет
Платон Щукин
Платон Щукин

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

По итогам января продажи российской сельскохозяйственной техники на внутреннем рынке рухнули на 42,3 процента, до 5,2 миллиарда рублей, что стало минимумом в денежном выражении за пять лет. Об этом со ссылкой на данные «Росспецмаша» пишет «Коммерсантъ».

Провал зафиксирован по всем основным видам продукции. Сильнее всего сократились отгрузки пресс-подборщиков — минус 85,5 процента. Далее идут машины для внесения удобрений — минус 84,6 процента, опрыскиватели — минус 84,1 процента, зерноочистительные машины — минус 77,1 процента, жатки — минус 70,3 процента и косилки — минус 61,7 процента.

Наибольшие продажи в штуках показали тракторы сельскохозяйственные, бороны и комбайны зерноуборочные, но и они по сравнению с прошлогодним январем потеряли 28,5, 44 и 20,2 процента соответственно.

Коммерческий директор технического холдинга «Эконива» Геннадий Непомнящий отметил, что в связи с ростом себестоимости продукции российские аграрии перешли в режим «жесткой экономии». Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов согласен с тем, что причина спроса заключается в отсутствии денег у сельхозпроизводителей.

По его словам, ключевая ставка, а вместе с ней и ставка лизинга по-прежнему высоки, а доступность господдержки ограничена. Партнер SBS Consulting Дмитрий Бабанский ожидает, что февральские продажи окажутся лучше, потому что правительство выделило два миллиарда рублей на поддержку лизинга перед весеннее-полевыми работами.

Однако директор департамента инвестиций и рынков капитала Kept Павел Лапшин указал, что даже с учетом стимулов покупка техники для многих фермеров остается малодоступной, поэтому ожидать прорывов в продажах в обозримом будущем не приходится.

Производители российской сельскохозяйственной техники жалуются на обвал продаж уже более года. По их оценкам, к такой ситуации привели слабые доходы аграриев и недостаточность их поддержки со стороны государства. В свою очередь, глава Минсельхоза Оксана Лут уверена, что предприятия завышают цену на свою продукцию и фактически ставят ультиматум фермерам, не оставляя им выбора.

