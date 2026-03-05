Реклама

06:31, 5 марта 2026

Рядом со школой нашли два чемодана с останками девочек

В США рядом со школой случайно нашли два чемодана с мертвыми девочками внутри
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Jose HERNANDEZ Camera 51 / Shutterstock / Fotodom

В городе Кливленд, США, мужчина, выгуливающий собаку, случайно помог полицейским найти человеческие останки. Об этом пишет People.

Мужчина сделал находку в поле рядом со школой и тут же позвонил в полицию. Прибывшие полицейские обнаружили неглубокую могилу, внутри которой лежал чемодан с останками внутри. Продолжив осмотр, они наткнулись на еще один чемодан.

Найденные останки принадлежат двум темнокожим девочкам. Пока полицейские не идентифицировали их личности. Предполагается, что одной из них было около 8-13 лет, а второй — 10-14 лет. Их останки не были расчленены.

Полицейские заявили, что чемоданы были оставлены в поле некоторое время назад. Точную дату, как и причину смерти девочек, они пока назвать не могут. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии поставлена точка в деле о чемоданах с детскими останками, купленных на распродаже в 2022 году. С детьми расправилась их собственная мать, дав им смертельную дозу снотворного.

