04:16, 5 марта 2026

Самая красивая женщина в мире вызвала ажиотаж в сети дефиле в прозрачном наряде

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Benjamin Cremel / Getty Images

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид в откровенном наряде продефилировала на показе люксового бренда Saint Laurent и вызвала ажиотаж в сети. Видео и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) модного журнала Vogue.

29-летняя манекенщица, которая ранее была признана самой красивой женщиной в мире, вышла на подиум в кружевной юбке и прозрачном боди без бюстгальтера. Также знаменитость надела колготки, туфли на каблуках, массивные серьги и кольцо. При этом визажисты сделали ей макияж с черными тенями, а стилисты уложили волосы в гладкий пучок.

Публикация издания набрала 65 тысяч лайков. Поклонники Хадид обсудили ее образ в комментариях: «Она не просто супермодель, она шедевр», «Королева вернулась», «Потрясающая женщина снова на подиуме», «На секунду подумала, что это Жизель Бюндхен», «Великолепно», «Горячая походка».

В феврале Белла Хадид рассказала о трудностях с работой во время борьбы с тяжелой болезнью Лайма.


    
