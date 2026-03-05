Сексолог призвала обязательно совершить одно действие перед сексом

Сексолог Олеся Мелехина призвала обязательно совершить одно действие перед половым актом и заверила, что оно гарантирует потрясающий секс. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Мелехина посоветовала перед сексом уделить внимание поцелуям в шею, благодаря которым в организме активируется большое количество химических процессов. «Поцелуи в шею являются мощным прелюдийным стимулом. Они посылают сигнал организму о том, что следующим этапом может быть половой контакт», — пояснила она.

Благодаря таким ласкам у женщин происходит набухание клитора и увлажнение влагалища, причем даже без прямых прикосновений к половым органам, а у мужчин возникает эрекция, добавила специалистка. При этом она подчеркнула, что если человек боится щекотки или стесняется, то подобные действия вместо расслабления вызовут у него тревогу и мышечные зажимы.

