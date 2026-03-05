Выступление на шоу талантов шокировало зрителей и заставило их кричать от ужаса

Зрителей британского шоу талантов напугал номер с подвешенным на крюках мужчиной

Зрителей шоу «Британия ищет таланты» (Britain’s Got Talent) на канале ITV ошеломило выступление с подвешенным на крюках мужчиной. Как сообщает The Sun, экстремальный номер заставил их испытать ужас.

Во время выступления мужчине продели крюки через соски и уши, после чего его начали поднимать в воздух. Члены жюри и зрители в студии, шокированные зрелищем, начали кричать от ужаса и закрывать лица руками. «Очевидно, что нельзя повторять это дома, это очень опасно», — сказал ведущий программы Деклан Доннелли.

В итоге члены жюри разрешили участнику пройти в следующий раунд, однако зрители, смотревшие номер из дома, сочли его слишком пугающим. Отмечается, что они подали 89 жалоб на выпуск программы в британский медиарегулятор Ofcom.

Ранее сообщалось, что член жюри шоу «Британия ищет таланты» Саймон Коуэлл опозорился на съемках передачи. Причиной стала жвачка, прилипшая к его брюкам.