06:30, 6 марта 2026Спорт

Смолов оценил футбольные навыки Нурмагомедова

Федор Смолов высоко оценил футбольные навыки Хабиба Нурмагомедова
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов оценил футбольные навыки российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова. Он высказался на канале BetBoom Sports в YouTube.

Экс-игрок назвал соотечественника футбольным человеком, а также отметил, что играл с ним. «Он отдал мне голевую передачу. Будучи правшой, он с левого фланга вырезал верхом передачу просто идеальную. Я даже головой забил», — заявил Смолов.

В 2022 году Нурмагомедов выбрал между футболом и смешанными единоборствами. «Мне нравится футбол. Он вообще гораздо лучше ММА. Люди задают вопрос: "А почему ты тогда стал бойцом смешанных единоборств?" Честно говоря, это случайность. Думаю, это произошло из-за того, что я родился и вырос в Дагестане», — заявил боец.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе, он выиграл все 29 поединков в карьере. Смолов в 2025 году стал чемпионом России в составе «Краснодара».

