11:25, 5 марта 2026Бывший СССР

Сотни россиян эвакуировались из Ирана

Сотни россиян эвакуировались из Ирана через азербайджанскую границу
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

С момента начала атаки США и Израиля на Иран более 260 россиян эвакуировались из Исламской Республики через азербайджанскую границу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственную пограничную службу Азербайджана.

«С 28 февраля до 11:00 утра [10:00 мск] 5 марта через азербайджанскую границу из Ирана эвакуирован 261 гражданин России. В общей сложности эвакуированы 1335 человек», — отметили в ведомстве.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дипломаты признательны властям Армении, Азербайджана и Туркмении за содействие в возвращении россиян из Ирана. Представитель внешнеполитического ведомства также поблагодарила власти граничащих с Исламской Республикой стран за содействие в обеспечении беспрепятственного выезда российских граждан через сухопутные границы.

