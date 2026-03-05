Сотни россиян эвакуировались из Ирана через азербайджанскую границу

С момента начала атаки США и Израиля на Иран более 260 россиян эвакуировались из Исламской Республики через азербайджанскую границу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственную пограничную службу Азербайджана.

«С 28 февраля до 11:00 утра [10:00 мск] 5 марта через азербайджанскую границу из Ирана эвакуирован 261 гражданин России. В общей сложности эвакуированы 1335 человек», — отметили в ведомстве.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дипломаты признательны властям Армении, Азербайджана и Туркмении за содействие в возвращении россиян из Ирана. Представитель внешнеполитического ведомства также поблагодарила власти граничащих с Исламской Республикой стран за содействие в обеспечении беспрепятственного выезда российских граждан через сухопутные границы.