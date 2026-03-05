Сотрудницу прокуратуры избили из-за неподписанных бумаг на работе в российском регионе

В Новосибирске сотрудницу прокуратуры избили в служебном кабинете за документы

В Новосибирске сотрудницу областной прокуратуры избили в служебном кабинете из-за неподписанных документов. Об этом сообщает NGS.ru.

По данным источника, сотрудник материально-технического отдела хотел получить компенсацию проезда в размере шести тысяч рублей и принес документы финансисту. Однако та отказалась их подписывать, ссылаясь на нарушения. Через полтора месяца мужчина принес эти же бумаги без исправлений и вновь получил отказ.

Урегулировать ситуацию он попытался по телефону, а когда не смог, ворвался к женщине в кабинет, ударил ее кулаком, повалил на пол и стал душить. При этом мужчина угрожал потерпевшей выбросить ее в окно и лишить жизни. Остановили агрессора коллеги, на место были вызваны полицейские.

