08:19, 5 марта 2026Бывший СССР

Стало известно о начале боев за Попасное

Марочко: ВС РФ начали бои за Попасное близ Константиновки
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) начали бои за Попасное близ Константиновки. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Южнее Веролюбовки удалось вытеснить вооруженные формирования Украины с занимаемых позиций и приступить к освобождению населенного пункта Попасное в ДНР», — рассказал Марочко.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал о положении армий на основных направлениях в зоне специальной военной операции. По его словам, Константиновка практически находится в оперативном окружении.

