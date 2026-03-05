Стало известно о начале боев за Попасное

Марочко: ВС РФ начали бои за Попасное близ Константиновки

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) начали бои за Попасное близ Константиновки. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Южнее Веролюбовки удалось вытеснить вооруженные формирования Украины с занимаемых позиций и приступить к освобождению населенного пункта Попасное в ДНР», — рассказал Марочко.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал о положении армий на основных направлениях в зоне специальной военной операции. По его словам, Константиновка практически находится в оперативном окружении.