Стармер ответил на критику Трампа по Ирану

Стармер: Несмотря на критику Трампа, у США и Британии особые отношения

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что, несмотря на критику президента США Дональда Трампа по поводу вклада страны в операцию против Ирана, обе стороны сохраняют «особые отношения». Его слова передает телеканал CNN.

«Мы работаем вместе в регионе, круглосуточно обмениваемся разведывательной информацией в обычном режиме. В этом и заключается наша особая связь», — сказал политик.

Ранее сообщалось, что Трамп в частном разговоре назвал премьер-министра Великобритании неудачником, у которого нет политического будущего.

До этого глава Белого дома заявил, что разочарован Стармером. По его словам, Лондон слишком долго принимал решение, позволившее Вашингтону использовать авиабазу Диего-Гарсия на архипелаге Чагос в Индийском океане для ударов по Ирану.