Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
20:42, 5 марта 2026Культура

Столкнувшаяся с бойкотом зрителей Лолита повысила гонорар на миллионы рублей

Гонорар певицы Лолиты вырос до 6 миллионов рублей
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Лолита, которой пришлось 15 февраля отменить концерт в Волгограде из-за отсутствия спроса на билеты, повысила гонорар за свое выступление на два миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Как утверждает издание, гонорар вырос в 2025 году. Ранее Лолита Милявская брала за выступление продолжительностью один час четыре миллиона рублей. Теперь эта сумма составляет шесть миллионов, а хронометраж концерта уменьшился до 45 минут.

При этом райдер артистки остался неизменным. Она требует машину представительского класса, авиабилеты первого класса и размещение в пятизвездочных отелях.

15 февраля Лолите пришлось отменить концерт в Волгограде из-за бойкота зрителей, раскупивших менее половины билетов. На певицу, в 2024 году участвовавшую в голой вечеринке Анастасии Ивлеевой, также пожаловались прокурору Волгоградской области бойцы специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о запросе от США на участие Киева в ситуации на Ближнем Востоке

    Власти Санкт-Петербурга выплатят деньги Гуменнику за шестое место на Олимпиаде-2026

    Глава МИД Ирана дал прогноз по «плану Б» Трампа

    Бритни Спирс арестовали

    «Радиостанция Судного дня» передала сообщения про неказистого жиротряса

    В российском городе дерево рухнуло на жилой дом

    Российский телеведущий пожаловался на испражняющихся на улицах одной страны людей

    Москалькова рассказала о реакции родственников на освобождение пленных бойцов СВО

    Российское посольство заявило о спекуляции молдавских СМИ

    Квартиру из «Реальных пацанов» продадут в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok