Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
16:12, 5 марта 2026Авто

Tesla получила болезненный удар на рынке европейской страны

Reuters: Продажи Tesla в Британии упали почти на 40 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Annegret Hilse / Reuters

В феврале 2026 года продажи Tesla в Великобритании упали на 37 процентов по сравнению со вторым месяцем 2025 года. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Причиной такой динамики стала усиливающаяся конкуренция с китайским производителем электромобилей BYD. Продажи Tesla за месяц снизились до 2422 автомобилей по сравнению с 3852 единицами годом ранее.

Общий объем продаж новых автомобилей в Великобритании вырос на 7,2 процента и составил 90 100 штук, что стало лучшим показателем за февраль с 2004 года. В то же время продажи BYD выросли на 40 процентов.

Январь стал для компании Tesla 13-м по счету месяцем падения продаж на европейском рынке. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, количество регистраций новых автомобилей Tesla в прошлом месяце упало до 8075 единиц. Достигнутый показатель оказался на 17 процентов ниже прошлогоднего.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший первый замминистра обороны России заподозрен в создании преступного сообщества

    Раскрыты подробности по делу бывшего первого замминистра обороны России

    Политолог назвал единственный выход из ближневосточного конфликта

    В Кремле ответили на вопрос об участии России в конфликте на Ближнем Востоке

    Названы недопустимые для использования на ЕГЭ слова

    В Кремле высказались о переговорах с Украиной

    Сотрудники российского квест-центра попали под следствие после происшествия на игре

    Названы ключевые факторы разгона цен на газ

    Трамп назвал европейского лидера неудачником

    Блогера Маркаряна отправили в колонию за оскорбление в интернете. Он обматерил героя-красноармейца Матросова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok