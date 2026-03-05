Топ-менеджер российской компании сел после продажи иномарки за один рубль

В Тверской области топ-менеджер российской компании стал фигурантом уголовного дела о растрате средств после сделки о продаже автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, речь о Семене Немеринском — директоре ООО «ТрансТех», который поставил Infiniti QX 70 на баланс компании, якобы продав за один рубль. Позже он перепродал машину знакомому за 120 тысяч рублей, а тот обратно перепродал супруге Немеринского. После всех этих манипуляций бывший директор оказался в СИЗО.

Защита настаивает, что действия Немеринского — не преступление, а обычная хозоперация.

