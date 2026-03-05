Реклама

03:31, 5 марта 2026

Тревел-блогерша описала еду в Америке словами «ничем не хуже российской»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Kevork Djansezian / Reuters

Тревел-блогерша Марина Ершова описала еду в Америке словами «ничем не хуже российской». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Ершова призналась, что часто читает негатив о еде в США. «Начну с простого: США — это страна, где разнообразие продуктов такое, что ни одна другая не устоит рядом», — отметила тревел-блогерша. Автор блога добавила, что увидела огромное разнообразие составов, а также широкие парковки у супермаркетов для комфортной закупки.
Кроме того, она отметила предвзятость россиян, переехавших в Соединенные Штаты, к местным продуктам. По ее словам, некоторые из них на протяжении многих лет ездят в «русские» магазины за едой, которая производится в США. «Сказать, что в Америке продукты ничем не хуже российских — это даже не спор. Это элементарное наблюдение», — заключила соотечественница.

Ранее Ершова назвала непонятные для американцев блюда русской кухни. Так, например, жители США с подозрением смотрят на наши каши.

