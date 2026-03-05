Реклама

Турция выступила с резким заявлением об участии курдов в войне с Ираном

Минобороны Турции сообщило, что внимательно отслеживает действия курдов в Иране
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Турция внимательно отслеживает деятельность курдской организации PJAK (Партия свободной жизни Курдистана) на территории Ирана и оставляет за собой право реагировать на ее враждебные действия. Об этом сообщило Минобороны страны, передает Clash Report.

«Мы внимательно следим за действиями террористической организации PJAK в Иране и за развитием событий в регионе. (...) Мы подчеркиваем, что оставляем за собой право реагировать на враждебные действия независимо от того, откуда они исходят», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что деятельность таких структур, как PJAK, подпитывает этнический сепаратизм и негативно сказывается не только на безопасности Ирана, но и на мире и стабильности в регионе в целом.

Ранее стало известно, что Центральное разведывательное управление США поставит оружие курдским отрядам, чтобы втянуть их в боевые действия на западе Ирана. По данным телеканала CNN, Вашингтон хочет, чтобы курды уже в ближайшие дни вступили в боестолкновения с иранскими силовиками в рамках плана по дестабилизации страны.

