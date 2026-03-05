Реклама

Из жизни
08:45, 5 марта 2026Из жизни

У берегов популярного среди россиян курорта появились опасные медузы

Берега турецкого курорта Антальи заполонили опасные для человека крупные медузы
Марина Совина
Фото: pic chik / Shutterstock / Fotodom

Берега турецкого курорта Анталья заполонили опасные медузы «размером с кастрюлю». Об этом агентству IHA сообщил научный сотрудник университета Акдениз Мехмет Гекоглу.

Как указал ученый, медузы вида Rhopilema nomadica (медуза-кочевник) попали в Средиземное через Суэцкий канал и движутся на запад. Этому способствует сильный ветер, поэтому течения отнесли множество медуз в Анталийский залив. Угроза будет сохраняться до июня, предупредил он.

По словам специалиста, купающимся нужно избегать контакта с медузой-кочевником, так как она весит до десяти килограммов, а ее щупальца достигают полутора метров в длину.

Ранее на побережье Техаса, США, из-за резкого похолодания вынесло множество осьминогов. Примечательно, что в этот раз на побережье нашли не только обыкновенных осьминогов, но и осьминогов-одеял (Tremoctopus).

