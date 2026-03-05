У берегов популярного среди россиян курорта появились опасные медузы

Берега турецкого курорта Антальи заполонили опасные для человека крупные медузы

Берега турецкого курорта Анталья заполонили опасные медузы «размером с кастрюлю». Об этом агентству IHA сообщил научный сотрудник университета Акдениз Мехмет Гекоглу.

Как указал ученый, медузы вида Rhopilema nomadica (медуза-кочевник) попали в Средиземное через Суэцкий канал и движутся на запад. Этому способствует сильный ветер, поэтому течения отнесли множество медуз в Анталийский залив. Угроза будет сохраняться до июня, предупредил он.

По словам специалиста, купающимся нужно избегать контакта с медузой-кочевником, так как она весит до десяти килограммов, а ее щупальца достигают полутора метров в длину.

