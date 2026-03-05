Уголовное дело Руслана Цаликова связали со строительством объектов Минобороны

Дело первого замминистра обороны Цаликова связали со строительством объектов

Уголовное дело задержанного бывшего первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова связано с хищением средств на строительстве. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

По данным источника агентства, дело Цаликова связано со строительством целого ряда объектов, возводившихся для военного ведомства в различных регионах страны. В настоящее время ему вменяется свыше 15 преступлений.

Ранее адвокат по уголовным делам Альберт Халеян в беседе с «Лентой.ру» рассказал, почему Руслану Цаликову может грозить до 20 лет лишения свободы.