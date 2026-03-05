Реклама

В Европе испугались провала на Украине из-за позиции по Ирану

Politico: Поддержка действий США в Иране может привести ЕС к провалу на Украине
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Поддержка действий США в Иране может привести страны Европейского союза (ЕС) к провалу на Украине. Об этом предупреждает Politico со ссылкой на европейского дипломата.

Он выразил надежду, что лидеры Европы последуют примеру Испании в этом вопросе. По его словам, европейцы должны иметь возможность выражать обеспокоенность действиями американцев, если хотят, чтобы возобладали международное право, основанный на правилах миропорядок и любая форма мультилатерализма.

«Какие у нас будут рычаги влияния на украинский конфликт, если Европа не может возражать против войны США с Ираном? Мы потеряем доверие», — подчеркнул он.

Ранее правительство Испании опровергло утверждения Соединенных Штатов о намерении Мадрида сотрудничать с американскими военными. Министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес подчеркнул, что позиция Испании не изменилась «ни на запятую», и он не понимает, о чем шла речь в заявлении Вашингтона.

    В Европе испугались провала на Украине из-за позиции по Ирану

