WSJ: США и Европа совершили ошибку, провалив производство средств ПВО

США и Европа совершили «серьезную стратегическую ошибку», провалив производство наземных средств противоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил бывший руководитель аппарата федерального министра обороны Нико Ланге, передает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«У них было четыре года, чтобы это сделать. Теперь мы уязвимы, и все это знают: стратегии России, Ирана и Китая были пересмотрены с учетом того, что мы производим слишком мало и слишком медленно». — отметил экс-сотрудник оборонного ведомства.

Ранее военный аналитик, подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что из-за нехватки средств противовоздушной обороны у США Ирану удается поражать все новые цели. По его словам, Исламская Республика может продолжать атаковать «очень долго».

Военный аналитик также добавил, что если ситуация не изменится, то Соединенные Штаты будут нести все большие потери. По словам Дэвиса, это приведет к тому, что и на США и на Израиль возникнет колоссальное политическое давление с целью поиска урегулирования конфликта.