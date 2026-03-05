В Иране предупредили США о «суровом наказании»

Генерал Хейдари: США получат суровое и прискорбное наказание в битве с Ираном

Заместитель командующего Центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал Амир Хейдари выступил с предупреждением в адрес США. Его слова передает Tasnim.

«В этой исторической битве Америка получит суровое и прискорбное наказание от Ирана», — сказал он.

Ранее иранский аятолла Абдолла Джавади Амоли издал фетву о джихаде, заявив, что «пролитие крови сионистов и президента США Дональда Трампа является обязательным».

Издание Politico со ссылкой на внутренний документ Пентагона сообщило, что США начали готовиться к тому, что военная операция против Ирана будет длиться не менее 100 дней.