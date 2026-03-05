Реклама

14:08, 5 марта 2026Мир

В посольстве Мальты прокомментировали атаку на российский газовоз

Власти Мальты изучают район атаки на газовоз «Арктик Метагаз»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Власти Мальты все еще изучают район инцидента с российским газовозом «Арктик Метагаз» в Средиземном море, чтобы оценить возможный ущерб для экологии. Об этом RTVI сообщил посол Мальты в России Кармело Ингуанез.

«Что касается ущерба морской среде, мальтийские власти все еще изучают этот район», — сказал он.

По его словам, Мальта сразу же подключилась к спасению экипажа — об этом же 4 марта детально рассказал министр внутренних дел и национальной обороны страны Байрон Камильери.

Министерство транспорта России заявило, что 3 марта газовоз «Арктик Метагаз» был атакован украинскими безэкипажными катерами вблизи территориальных вод Мальты. 30 российских граждан, которые находились на борту судна, были спасены.

РИА Новости со ссылкой на посольство России сообщило, что мальтийская сторона отказалась эвакуировать экипаж, поскольку инцидент произошел за пределами ее поисково-спасательной зоны.

