14:42, 5 марта 2026

В России назвали возможную наземную операцию в Иране катастрофой для США

Варвара Кошечкина
Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Проведение наземной операции в Иране станет катастрофой для США с точки зрения потерь среди военнослужащих, поскольку иранские солдаты способны оказать мощное сопротивление. Об этом aif.ru заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Корпус стражей исламской революции с удовольствием примет участие в боях с американским военным контингентом, если тот высадится», — сказал он.

При этом эксперт считает сценарий проведения наземной операции маловероятным. «Если сотни гробов приедут в США, то республиканцы гарантированно проигрывают промежуточные выборы, а демократы получат большинство в обеих палатах Конгресса... Поэтому пока это надувание щек», — добавил Коротченко, отметив, что в планы США не входили затяжная война и издержки экономики, связанные с перекрытием Ормузского пролива и ударами Ирана по инфраструктурным объектам стран Персидского залива.

Ранее в марте глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США однозначно побеждают в конфликте с Ираном. По его словам, Вашингтон в состоянии вести боевые действия «столько, сколько потребуется».

