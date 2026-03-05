Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:31, 5 марта 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались о военной помощи Ирану

Депутат Колесник: Россия не может допустить уничтожения Ирана
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Majid Khahi / ISNA / WANA / Reuters

Россия окажет Ирану военную и другую помощь, потому что мы связаны договором и это касается российской безопасности в том числе, заявил депутат Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее полеты учебно-боевых самолетов Як-130 в небе над Тегераном связали с подготовкой Ирана к получению новых истребителей из России. Об этом заявил западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

Депутат объяснил, что Россия не будет посылать своих военных в зону боевых действий в Иране, однако может направить в качестве помощи необходимую технику и авиацию. Их количество и состав будут определены высшим руководством, подчеркнул парламентарий.

«Россия будет в любом случае помогать. Собственно, это и наша безопасность в том числе. Видите, сколько стран сразу втянулось в конфликт на Ближнем Востоке? Наша страна не может допустить уничтожения Ирана. Наши комплексы С-300 уже стоят там. Думаю, что-нибудь может посовременнее туда отправят. Это прерогатива высшего руководства страны», — сказал Колесник.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» рассказал, что над Тегераном заметили истребители МиГ-29А и учебно-боевые самолеты Як-130.

В январе Telegram-канал «Военный осведомитель» рассказал, что российские ударные вертолеты Ми-28НЭ, поставленные Ирану, показали на фото.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран пригрозил ударить по израильской Димоне. Атака может обернуться ядерной катастрофой

    Губерниев назвал причину недопуска Большунова до Олимпиады

    Юрист предупредил водителей о наказании за грязные фары

    На Западе назвали цели Ирана

    Объявлено о разрушениях в пережившем массированную атаку ВСУ российском регионе

    Найдена идеальная версия Windows

    В России высказались о военной помощи Ирану

    В Госдуме предложили пересмотреть лимит выплат по ОСАГО

    Полиция на ходу прыгнула в машину для задержания россиянки

    Штурмовики рассказали о жуткой находке в подвале в Волчанских Хуторах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok