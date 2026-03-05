В России высказались о ядерном потенциале Ирана и секретной сделке на 500 миллионов евро

«Царьград»: До начала ударов Иран официально довел обогащение урана до 60 %

У Ирана могло накопиться около 400-440 килограммов урана, обогащенного до 60 процентов. Такой объем в теории может дать материал для нескольких зарядов, заметил обозреватель «Царьграда» Иван Прохоров.

Он вспомнил о распространяемых западными СМИ данных, что Москва и Тегеран заключили секретное соглашение о поставках переносных зенитных ракетных комплексов на 500 миллионов евро. Однако, заметил эксперт, их передача остается под вопросом, и «в час испытаний» Иран не должен рассчитывать на РФ.

«Тегерану остается только холодный расчет. До начала ударов он официально довел обогащение урана до 60 процентов — это ниже оружейного уровня, но в одном шаге от него (примерно 90 процентов)», — резюмировал Прохоров, напомнив данные Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что проверка и учет иранского запаса «давно просрочены», их инспекция не ведется.

Ранее специальный посланник американского президента Стив Уиткофф рассказал, что иранские переговорщики хвастались ядерным потенциалом своей страны. По его словам, представители Тегерана заявили, что в их распоряжении 460 килограммов 60-процентного [обогащенного урана] и что им известно, что из него можно изготовить 11 ядерных бомб.