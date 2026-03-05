Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:35, 5 марта 2026Мир

В США назвали причину ожидания Трампом поддержки союзников

Politico: Трамп ждал поддержки союзников из-за решающей роли США в НАТО
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Ожидание президентом США Дональдом Трампом полной поддержки со стороны Европы не является нереалистичным, он ждал поддержки союзников из-за решающей роли Соединенных Штатов в НАТО. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

«Они признали, что он был прав насчет расходов [на оборону в НАТО]. Мы по-прежнему многое делаем для Европы», — сказал собеседник издания.

Председатель комитета по иностранным делам парламента Великобритании и член Лейбористской партии Эмили Торнберри заявила, что Трамп во время войны в Иране усвоил урок о том, как важно иметь обширный круг союзников.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США намерены прекратить торговлю с Испанией из-за отказа королевства нарастить расходы на оборону.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США начали готовиться к «минимум 100-дневной» операции против Ирана

    Обвиняемый в хищении миллиардов рублей у Минобороны России сделал признание

    Россиян предупредили о возможном подорожании товаров из-за конфликта на Ближнем Востоке

    На Украине заявили о «топливной лихорадке»

    Российский офицер назвал абсурдной задачу ВСУ форсировать Днепр

    Россиянам назвали отрасли со средней зарплатой выше 400 тысяч рублей

    В США назвали причину ожидания Трампом поддержки союзников

    Москвичам пообещали мокрый снег и гололедицу

    Белорусская оппозиция захотела найти «Орешник»

    Сексолог призвала обязательно совершить одно действие перед сексом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok