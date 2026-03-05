Politico: Трамп ждал поддержки союзников из-за решающей роли США в НАТО

Ожидание президентом США Дональдом Трампом полной поддержки со стороны Европы не является нереалистичным, он ждал поддержки союзников из-за решающей роли Соединенных Штатов в НАТО. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

«Они признали, что он был прав насчет расходов [на оборону в НАТО]. Мы по-прежнему многое делаем для Европы», — сказал собеседник издания.

Председатель комитета по иностранным делам парламента Великобритании и член Лейбористской партии Эмили Торнберри заявила, что Трамп во время войны в Иране усвоил урок о том, как важно иметь обширный круг союзников.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США намерены прекратить торговлю с Испанией из-за отказа королевства нарастить расходы на оборону.