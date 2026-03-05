Реклама

18:53, 5 марта 2026Спорт

В ЦСКА отреагировали на обвинения в расизме после матча с «Краснодаром»

Брейдо: ЦСКА запустил расследование после обвинений «Краснодара» в расизме
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на решение «Краснодара» пожаловаться на проявления расизма в матче Кубка России с армейской командой. Об этом сообщает «РБ Спорт».

«Само обвинение очень серьезно, и мы моментально запустили внутреннее расследование. Будем поднимать все камеры, любого рода видеозаписи», — заявил Брейдо. Он добавил, что на данный момент нет никаких доказательств проявлений расизма на трибунах.

Ранее «Краснодар» пожаловался в Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) и Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) на проявления расизма в матче с ЦСКА. Кроме того, о расизме со стороны болельщиков красно-синих говорили футболисты «горожан».

Футболисты ЦСКА переиграли «Краснодар» в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 3:1. Ответная игра состоится в Краснодаре 17 марта.

