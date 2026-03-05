Реклама

13:51, 5 марта 2026Спорт

Футбольный клуб «Краснодар» пожаловался на проявления расизма в матче с ЦСКА

ФК «Краснодар» пожаловался в КДК и ЭСК РФС на проявления расизма в матче с ЦСКА
Владислав Уткин

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Футбольный клуб «Краснодар» пожаловался в Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) и Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) на проявления расизма в матче Кубка России с ЦСКА. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что футболисты «Краснодара» после игры с ЦСКА, состоявшейся 4 марта в Москве, разгромили раздевалку на «ВЭБ Арене». Они разбросали по полу бутылки и грязные тряпки, а также проломили одну из дверей.

До этого сообщалось, что подопечные Мурада Мусаева обращали внимание на проявления расизма в отношении нападающего команды Джона Кордобы со стороны фанатов ЦСКА. Кроме того, полузащитник «Краснодара» Александр Черников упрекал игроков красно-синих в красивых падениях.

Футболисты ЦСКА переиграли «Краснодар» в первом матче полуфинала Пути регионов Кубка России со счетом 3:1. Ответная игра состоится в Краснодаре 17 марта.

