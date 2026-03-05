Реклама

12:54, 5 марта 2026

Футболисты «Краснодара» разгромили раздевалку на стадионе ЦСКА

Владислав Уткин

Кадр: Telegram-канал «Первый спорт»

Футболисты «Краснодара» разгромили раздевалку на стадионе ЦСКА после поражения в матче Кубка России. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый спорт».

Сообщается, что футболисты «Краснодара» разбросали по полу бутылки и грязные тряпки. Также они проломили одну из дверей.

Ранее сообщалось, что подопечные Мурада Мусаева обращали внимание на проявления расизма в отношении нападающего команды Джона Кордобы со стороны фанатов ЦСКА. Кроме того, полузащитник «Краснодара» Александр Черников упрекал игроков красно-синих в красивых падениях.

Футболисты ЦСКА переиграли «Краснодар» в первом матче полуфинала Пути регионов Кубка России со счетом 3:1. Ответная игра состоится в Краснодаре 17 марта.

