Венгрия предложила Украине возобновить транзит нефти из РФ в течение трех дней

Будапешт предложил Украине в течение трех дней либо восстановить транзит нефти из России, либо допустить в страну группу инспекторов для осмотра якобы трубопровода «Дружба». Об этом сообщил госсекретарь Министерства энергетики Венгрии Габор Цепек, его речь размещена в аккаунте правительства Венгрии в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Политик отметил, что Киев должен пойти на один из вариантов в соответствии со своими обязательствами перед Евросоюзом. В свою очередь, власти Венгрии уже собрали комиссию по определению состояния нефтепровода.

Ранее украинские власти утверждали, что «Дружба» не функционирует из-за ударов. Однако позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил о нежелании восстанавливать нефтепровод. «Скажу честно — я бы его не восстанавливал. Это моя позиция. Потому что это российская нефть», — сказал он.

