11:09, 5 марта 2026Путешествия

Вернувшаяся из Дубая россиянка описала опыт фразой «сидели до четырех утра в убежище»

Вернувшаяся из Дубая в Петербург россиянка рассказала о взрывах рядом с отелем
Алина Черненко

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Вернувшаяся из Дубая в Санкт-Петербург российская туристка рассказала о взрывах рядом с отелем, свидетельницей которых она стала. Ее комментарий приводит РИА Новости.

По словам собеседницы агентства, первая ночь была очень страшная. «Слышали [взрывы], видели из окна отеля. И мы сидели до четырех утра в убежище на первом этаже», — такими фразами описала свой опыт соотечественница, прибывшая в Северную столицу вечером 4 марта первым после приостановки полетов рейсом.

Ранее сообщалось, что россияне помогли семье французов с детьми поселиться в переполненный отель в Дубае. Соотечественники заметили европейцев с мальчиком пяти-шести лет и девочкой чуть постарше и предложили пропустить их без очереди.

