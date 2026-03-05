Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:09, 5 марта 2026МирЭксклюзив

Вероятность применения пятой статьи НАТО в конфликте с Ираном оценили

Политолог Асафов: Страны могут включаться в атаку на Иран безотносительно НАТО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что альянс может задействовать пятую статью устава из-за конфликта США с Ираном, на самом деле не обязывают альянс вступать в конфликт, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов. Он заметил, что те страны, которые хотели принять участие, уже сделали это безотносительно НАТО.

«Пятую статью НАТО разобрали уже аж до кавычек и запятых, — заметил политолог. — Из нее следует буквально то, что в случае агрессии против одного из членов альянса другие страны могут рассмотреть включение в конфликт на стороне своего союзника».

По словам Асафова, неясным остается то, трактует ли Рютте как агрессию удары Ирана по американским базам, или атаки в сторону Кипра, или ситуацию с Ираном в целом.

«В любом случае, это ничего не значит. Те, кто хотел включиться в атаку на Иран, уже это сделали или сделают безотносительно НАТО. Пятая статья для этого не нужна. Тем более, что президент США Дональд Трамп начал операцию без согласия Конгресса — правовые рамки уже никого не интересуют», — заключил политолог.

Ранее в интервью Newsmax Рютте заявил, что НАТО подготовилась к возможному задействованию статьи о коллективной обороне в контексте конфликта США с Ираном. Он также высказался о масштабной поддержке союзниками действий Соединенных Штатов в борьбе с иранским правительством.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран атаковал здание Минобороны Израиля. Последствия ракетного удара попали на видео

    В Германии признали серьезную стратегическую ошибку

    Лавров высказался о гарантиях безопасности для Украины

    Врачи назвали подарки на 8 Марта для сохранения здоровья и молодости

    Армия России заняла населенный пункт в ДНР

    Украина выпустила по России сотни беспилотников и управляемые авиабомбы

    В Минобороны раскрыли подробности о применении ВСУ безэкипажных катеров в Черном море

    Эксперт спрогнозировал изменения авторынка России после возвращения западных брендов

    Крупнейшая финансовая организация заявила о глобальном бедствии

    На российском маркетплейсе нашли тысячи фейковых вещей Nike и Adidas

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok