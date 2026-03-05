Вероятность применения пятой статьи НАТО в конфликте с Ираном оценили

Политолог Асафов: Страны могут включаться в атаку на Иран безотносительно НАТО

Слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что альянс может задействовать пятую статью устава из-за конфликта США с Ираном, на самом деле не обязывают альянс вступать в конфликт, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов. Он заметил, что те страны, которые хотели принять участие, уже сделали это безотносительно НАТО.

«Пятую статью НАТО разобрали уже аж до кавычек и запятых, — заметил политолог. — Из нее следует буквально то, что в случае агрессии против одного из членов альянса другие страны могут рассмотреть включение в конфликт на стороне своего союзника».

По словам Асафова, неясным остается то, трактует ли Рютте как агрессию удары Ирана по американским базам, или атаки в сторону Кипра, или ситуацию с Ираном в целом.

«В любом случае, это ничего не значит. Те, кто хотел включиться в атаку на Иран, уже это сделали или сделают безотносительно НАТО. Пятая статья для этого не нужна. Тем более, что президент США Дональд Трамп начал операцию без согласия Конгресса — правовые рамки уже никого не интересуют», — заключил политолог.

Ранее в интервью Newsmax Рютте заявил, что НАТО подготовилась к возможному задействованию статьи о коллективной обороне в контексте конфликта США с Ираном. Он также высказался о масштабной поддержке союзниками действий Соединенных Штатов в борьбе с иранским правительством.