Ветеран СВО Гольман заявил о загубленном русском мире и похвалил Сталина

В адрес второго руководителя СССР Иосифа Сталина «хрюкают прохиндеи», которые загубили русский мир. Об этом эмоционально высказался в Telegram ветеран специальной военной операции (СВО) Евгений Гольман.

По словам бывшего военнослужащего, при Сталине существовал план развития страны, а за восемь лет, которые тот правил после победы в Великой отечественной войне, ему удалось сделать больше, чем всем российским чиновникам. Ветеран похвалил Сталина, несмотря на допущенные им перегибы.

«Прекратите демонизировать его! Да, были перегибы… Но время того требовало! Только сейчас мы понимаем, кто такие предатели! И как они засели во власти! И как нашему президенту тяжело!» — заявил он в блоге.

Гольман добавил, что, несмотря на то что русский мир оказался загублен, Россию ждет подъем и страна будет лучшей в мире.

Ранее депутат ГД Нина Останина заявила, что СССР просуществовал бы вплоть до сегодняшнего дня, если бы Сталин прожил хотя бы до 1963 года.