Найдена вредная функция смартфонов Xiaomi

На смартфонах Xiaomi призвали отключить функцию Advanced Textures

В смартфонах Xiaomi нашли новую функцию, которая замедляет скорость работы и способствует быстрой разрядке батареи. На это обратило внимание профильное издание XiaomiTime.

По словам редактора медиа Эмира Бардакчи, недавно в прошивку HyperOS для смартфонов Xiaomi добавили функцию Advanced Textures («Расширенные текстуры»). Она обеспечивает размытие фона и добавляет различные визуальные эффекты. Специалист выяснил, что опция может снижать производительность устройств и посоветовал отключить ее.

Ресурсоемкая функция рендеринга, которую Бардакчи считает вредной, появилась специально для флагманских смартфонов, однако она стала доступна для многих аппаратов бренда. Журналист заявил, что провел серию тестов на разных смартфонах Xiaomi и зафиксировал снижение производительности. Он отметил, что отключение эффекта размытия повышает плавность интерфейса HyperOS и увеличивает время автономной работы.

Для отключения новой опции нужно перейти в настройки смартфона, зайти в меню «Дисплей и яркость» и там выключить функцию Advanced Textures.

В начале марта корпорация Xiaomi прекратила официальную поддержку нескольких популярных смартфонов. Фирма перестала выпускать обновления для Mi 11, Redmi 10, Poco C40 и других аппаратов.