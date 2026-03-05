Женатый мужчина напал на отказавшую ему в знакомстве известную блогершу и попал на видео

Появилось видео с нападением мужчины на блогершу в ресторане Пятигорска

Мужчина напал на отказавшую ему в знакомстве известную блогершу в Пятигорске и попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

На видео показано, как фигурант напал на девушку на танцполе.

Пострадавшая написала заявление в полицию. Девушка также рассказала, что напавший на нее мужчина женат.

Ранее сообщалось, что девушка отдыхала в ресторане с подругами. Они познакомились с другой отдыхающей и пошли танцевать. Спустя некоторое время она позвала к ним фигуранта. Он подошел к блогерше, чтобы познакомиться, но девушка ему отказала и ушла в другую часть зала.

Мужчина побежал за ними, пытался удержать их силой и оскорблял. В какой-то момент в ситуацию вмешался секьюрити, блогерша стала объяснять ему произошедшее, и в этот момент мужчина напал на нее.