Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:33, 5 марта 2026Забота о себе

Женщина приняла менопаузу за неизлечимую болезнь из-за тяжелых симптомов

Metro: Британка списала туман в голове из-за менопаузы на деменцию
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Troyan / Shutterstock / Fotodom

Британка Кэтрин Фолан в 2024 году стала ощущать необычные симптомы, которые списала на начало деменции. Своей историей 46-летняя женщина поделилась с изданием Metro.

По словам Фолан, у нее появились бессонница и туман в голове, который мешал ей справляться на работе с простейшими заданиями. «Если раньше я могла дать мгновенный и полезный ответ, то теперь только молча смотрела на собеседника в попытках разобраться в воспоминаниях, которых в голове просто не было», — вспоминает она. В итоге руководство было вынуждено отправить женщину в двухмесячный отпуск.

Материалы по теме:
«Высыпаться впрок — бесполезно» Сомнолог о правильном сне и снотворном
«Высыпаться впрок — бесполезно»Сомнолог о правильном сне и снотворном
6 июня 2019
Посягнули на святое Можно ли спать два часа в день и высыпаться: эксперимент
Посягнули на святоеМожно ли спать два часа в день и высыпаться: эксперимент
5 июня 2019

Врач, к которому обратилась Фолан, заявил, что неизлечимой болезни мозга у нее нет. Ее симптомы были вызваны не деменцией, а начавшейся менопаузой. Женщине назначили заместительную гормональную терапию, значительно улучшившую и ее сон, способность сосредотачиваться, и настроение. В итоге она смогла вернуться на работу.

Ранее врач Ольга Братчикова рассказала о неочевидных симптомах менопаузы. По ее словам, в этот период у женщин могут возникнуть ночная потливость и бессонница.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это истощение в ненужной войне». Почему в США заговорили о расколе в Белом доме и какие проблемы ждут Трампа из-за Ирана?

    Футболист «Краснодара» обвинил фанатов ЦСКА в расизме

    Вернувшаяся из Дубая россиянка описала опыт фразой «сидели до четырех утра в убежище»

    Стало известно о контактах России и Турции по угрозам «Турецкому потоку»

    В России подешевели отечественные машины

    Драка у станции метро в Москве закончилась убийством

    Окровавленную пенсионерку нашли на тротуаре в российском городе

    Иран ударил по американскому военному объекту

    На Украине переговоры с США о покупке дронов у Киева описали одним словом

    Китай отреагировал на перебои с поставками нефти с Ближнего Востока

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok