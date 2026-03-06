206-сантиметровая российская модель встретилась с Шакилом О'Нилом

206-сантиметровая российская модель Екатерина Лисина увиделась с Шакилом О'Нилом

206-сантиметровая российская модель Екатерина Лисина увиделась с баскетболистом Шакилом О'Нилом. Об этом сообщает Yahoo! Sports.

Лисина является самой высокой профессиональной моделью в мире. Рост Шакила О`Нила составляет 216 сантиметров.

38-летняя Лисина в прошлом была баскетболисткой. В 2007 году она выиграла в составе сборной России чемпионат Европы.

В 2014-м Лисина завершила карьеру в баскетболе и ушла в модельный бизнес. Три года спустя она попала в Книгу рекордов Гиннеса как обладательница самых длинных ног — 132,2 сантиметра.