13:12, 6 марта 2026

Американские следователи назвали возможного виновного в ударе по иранской школе

Reuters: Следователи допускают причастность ВС США к удару по школе в Иране
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Abbas Zakeri / Mehr News / WANA / Reuters

Американские следователи допускают, что к удару по школе в Иране могут быть причастны Вооруженные силы (ВС) США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«По мнению американских военных следователей, вполне вероятно, что военные США несут ответственность за предполагаемый удар по иранской школе для девочек (...). Однако следователи еще не пришли к окончательному выводу и не завершили расследование», — рассказали два американских чиновника.

При этом собеседники агентства указали, что не исключают возможности появления новых доказательств, которые «снимут с США ответственность и укажут на другую сторону, причастную к происшествию».

4 марта глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США проводят расследование удара по начальной школе для девочек в Минабе на юге Ирана, в результате которого лишились жизней более 100 учениц. По его словам, американские военные никогда не атакуют гражданские объекты.

