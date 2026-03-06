Реклама

Наука и техника
14:57, 6 марта 2026Наука и техника

Apple отрекламировала Microsoft

Apple показала Word, Excel и другие сервисы Microsoft в рекламе ноутбуков
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mike Segar / Reuters

Корпорация Apple в материалах на своем сайте отрекламировала сервисы Microsoft. На это обратило внимание издание Windows Latest.

Журналисты медиа заметили, что на сайте Apple — в разделе с новыми ноутбуками — появилось упоминание сервисов Microsoft Office. Так, компания описала сценарии использования нового ноутбука MacBook Neo, заметив, что он «прекрасно работает с программами, которые вы привыкли использовать». На фото показали экран устройства с интерфейсами текстового редактора Word, редактора таблиц Excel, сервиса для создания презентаций Power Point.

По мнению авторов издания, Apple отрекламировала программы Microsoft «не от большой любви» — компания признала лидерство IT-гиганта в сфере офисного софта и попыталась показать свой новый продукт среди пользователей Windows. Они полагают, что с выходом дешевого компьютера Apple постарается привлечь пользователей персональных компьютеров, отдающих предпочтение программам Microsoft.

Также на странице с новыми гаджетами заметили кнопку «Переход с ПК на Mac». По нажатию на нее открывается руководство по упрощенному переносу данных с компьютера под управлением Windows на устройство Mac.

Apple анонсировала самый дешевый ноутбук в своей линейке MacBook Neo, который оценили в 600 долларов (47 тысяч рублей), 4 марта. Аппарат получил процессор A18 Pro, 13-дюймовый экран, 8 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти.

