Apple отрекламировала Microsoft

Apple показала Word, Excel и другие сервисы Microsoft в рекламе ноутбуков

Корпорация Apple в материалах на своем сайте отрекламировала сервисы Microsoft. На это обратило внимание издание Windows Latest.

Журналисты медиа заметили, что на сайте Apple — в разделе с новыми ноутбуками — появилось упоминание сервисов Microsoft Office. Так, компания описала сценарии использования нового ноутбука MacBook Neo, заметив, что он «прекрасно работает с программами, которые вы привыкли использовать». На фото показали экран устройства с интерфейсами текстового редактора Word, редактора таблиц Excel, сервиса для создания презентаций Power Point.

По мнению авторов издания, Apple отрекламировала программы Microsoft «не от большой любви» — компания признала лидерство IT-гиганта в сфере офисного софта и попыталась показать свой новый продукт среди пользователей Windows. Они полагают, что с выходом дешевого компьютера Apple постарается привлечь пользователей персональных компьютеров, отдающих предпочтение программам Microsoft.

Также на странице с новыми гаджетами заметили кнопку «Переход с ПК на Mac». По нажатию на нее открывается руководство по упрощенному переносу данных с компьютера под управлением Windows на устройство Mac.

Apple анонсировала самый дешевый ноутбук в своей линейке MacBook Neo, который оценили в 600 долларов (47 тысяч рублей), 4 марта. Аппарат получил процессор A18 Pro, 13-дюймовый экран, 8 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти.