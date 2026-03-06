Реклама

Силовые структуры
18:10, 6 марта 2026Силовые структуры

Автослесарь угнал Matiz россиянки и протаранил на нем семь машин

Пьяный слесарь угнал Matiz клиентки, устроил на нем погоню и протаранил 7 машин
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Волгограде 27-летний автослесарь угнал машину клиентки и устроил на нем погоню от полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном главке МВД России.

Как сообщает ведомство, все случилось ночью 28 февраля. Мужчина выпил и решил сесть за руль Daewoo Matiz, который в сервисе оставила одна из клиенток. Во время поездки он заметил полицейскую машину и попытался скрыться от сотрудников ГАИ. Началась погоня. В ходе погони автослесарь заехал во дворы и протаранил семь машин. Там его и задержали.

При проверке выяснилось, что у мужчины нет водительских прав. В отношении него составили административные протоколы по статьям 12.27 («Оставление места ДТП») и 12.8 («Управление машиной в нетрезвом виде водителем, который не имеет прав») КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об угоне.

Ранее в Волжском полицейские раскрыли похитившего нового знакомого и угнавшего его автомобиль мужчину.

