Автослесарь угнал Matiz россиянки и протаранил на нем семь машин

В Волгограде 27-летний автослесарь угнал машину клиентки и устроил на нем погоню от полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном главке МВД России.

Как сообщает ведомство, все случилось ночью 28 февраля. Мужчина выпил и решил сесть за руль Daewoo Matiz, который в сервисе оставила одна из клиенток. Во время поездки он заметил полицейскую машину и попытался скрыться от сотрудников ГАИ. Началась погоня. В ходе погони автослесарь заехал во дворы и протаранил семь машин. Там его и задержали.

При проверке выяснилось, что у мужчины нет водительских прав. В отношении него составили административные протоколы по статьям 12.27 («Оставление места ДТП») и 12.8 («Управление машиной в нетрезвом виде водителем, который не имеет прав») КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об угоне.

