Банда черных риелторов лишила жилья десятки россиян

Во Владимире члены банды черных риелторов получили от 5 до 15 лет колонии

Во Владимире шесть участников банды черных риелторов в зависимости от своей роли получили от 5 до 15 лет колонии. Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона сообщает ТАСС.

По данным следствия, осужденные с 2016 по 2018 год обманом завладели правом собственности на жилые помещения 17 россиян. Входя в доверие, они убеждали продавать жилье под предлогом размена или погашения долгов по коммунальным платежам, а также якобы ради улучшения жилищных условий. Получая документы на недвижимость, злоумышленники оформляли помещения на себя и своих близких.

Преступники обманывали пожилых людей и тех, кто активно злоупотреблял алкоголем.

