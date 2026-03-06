Реклама

09:27, 6 марта 2026Ценности

Беллу Хадид раскритиковали за стрижку Анны Винтур со словами «состарилась на 20 лет»

Екатерина Ештокина

Фото: Neil Mockford / GC Images

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид пришла на Неделю моды в Париже в новом образе и была раскритикована в сети со словами «состарилась на 20 лет». Кадры и комментарии публикует Daily Mail.

29-летняя манекенщица повторила стрижку паж-боб бывшего главного редактора Vogue Анны Винтур. При этом она вышла на публику в джинсах, белом топе и вязаном кардигане с мехом. Образ завершили солнцезащитные очки.

Внешний вид Хадид смутил пользователей сети, о чем они написали в комментариях под постом. «Из-за этого она выглядит как минимум на десять лет старше своего возраста», «Кто в здравом уме захочет подражать Анне Винтур?», «Мгновенно состарилась примерно на 20 лет», «Надеюсь, это парик, потому что выглядит ужасно», «Теперь она выглядит на 50», — высказались они.

В марте самая красивая женщина в мире вызвала ажиотаж в сети дефиле в прозрачном наряде. Белла Хадид предстала перед публикой на показе люксового бренда Saint Laurent.

