Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:49, 6 марта 2026Из жизни

Бородатая женщина призналась в любви к своей бороде

Американка с гирсутизмом перестала бриться и полюбила свою бороду
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Meagan Riley Nealy-Stevenson

Жительница США отрастила бороду и призналась в любви к этой черте своей внешности. Об этом сообщает Daily Star.

27-летняя школьная уборщица Миган Райли Нили-Стивенсон рассказала, что, несмотря на насмешки и осуждение бывших партнеров, она чувствует себя «более красивой и целостной», принимая свою особенность. У американки с подросткового возраста диагностирован гирсутизм — состояние, при котором у женщин растут волосы по мужскому типу, в том числе на лице. Раньше она каждый день брилась и даже одевалась в мужскую одежду, чтобы привлекать меньше внимания к щетине на щеках и подбородке. Но теперь она открыто демонстрирует густую бороду, которая, по ее словам, стала для нее «подарком свыше».

Нили-Стивенсон призналась, что полюбила свою бороду после знакомства с нынешним партнером, который полностью ее поддерживает. Хотя иногда незнакомцы обзывают ее «подростком-оборотнем» или кричат оскорбления, позитивных откликов гораздо больше. «Я бы ни за что не отказалась от своей бороды ради того, чтобы избежать негативных комментариев. В ней слишком много красоты», — заключила она.

Материалы по теме:
Из мира Барби Некоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
Из мира БарбиНекоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
19 января 2018
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022

Ранее сообщалось, что Аннет Лоуренс из Великобритании перестала брить постоянно растущую бороду из-за оскорблений в сети. Женщина смогла повысить осведомленность людей о своем диагнозе и помочь другим женщинам, имеющим такие же проблемы со здоровьем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отказавшаяся вступить в конфликт с Ираном страна грозит заморозить его активы. Тегеран может потерять миллиарды долларов

    Ведущего новостного YouTube-канала объявили в России в розыск

    Российский депутат объяснил важность временного «окна» в поисках исчезнувших Усольцевых

    Найден простой способ раннего выявления заболеваний мозга

    Иран ударил ракетой по главному аэропорту Израиля

    В Лондоне задержали группу подозреваемых в шпионаже на Иран

    Российский боец СВО четыре часа пролежал в открытом поле под обстрелами ВСУ

    Россиянин изнасиловал несовершеннолетнюю девочку в Подмосковье

    На Украине группу «Бумбокс» признали критически важной для жизнедеятельности

    «Вашингтон» обменял проведшего более 1000 матчей с Овечкиным хоккеиста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok