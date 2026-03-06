Реклама

Британия отправила повоевавших на Украине бойцов на Ближний Восток

Юлия Мискевич
Фото: Alexander Welscher / dpa / Global Look Press

Великобритания перебросила на Ближний Восток группу военных специалистов по противодействию беспилотникам, имеющих опыт боевых действий на Украине. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, первая группа уже прибыла в регион, вторая должна приступить к работе в ближайшие часы. В составе команды — британские эксперты, которые ранее работали на Украине и совместно с украинскими военными изучали тактику борьбы с дронами.

Основная задача специалистов — консультирование стран Ближневосточного региона по вопросам усиления систем обнаружения, предупреждения и перехвата беспилотных летательных аппаратов.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Иран неожиданно для США добился значительного прогресса в ракетных технологиях — теперь ракеты способны преодолевать современные американские системы противовоздушной обороны.

