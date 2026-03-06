На Западе рассказали о прорыве обороны США Ираном

Аналитик Макгрегор: Иранские ракеты прорывают системы ПВО Израиля и США

Иран неожиданно для США добился значительного прогресса в ракетных технологиях — теперь ракеты способны преодолевать современные американские системы противовоздушной обороны. Такое заявление сделал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.

По словам аналитика, израильская система ПРО «Железный купол» работает не так эффективно, как принято считать. Хотя США пытаются помогать Израилю с запуском ракет для поддержки ПВО, иранские технологии ушли вперед.

«Пока мы заняты ложными целями, настоящая, наиболее опасная ракета, которую мы пытаемся перехватить, прорывается. Так что перехваты у нас не очень хорошо получаются», — отметил Макгрегор.

Особое возмущение эксперта вызвало освещение событий в западных СМИ. По его мнению, пресса намеренно рисует картинку успехов американских и израильских военных, которая не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что российские туристы стали очевидцами иранской ракетной атаки на отели в столице Бахрейна Манаме.