Бывшему «теневому президенту» Украины оставили охрану СБУ

Депутат Рады Железняк раскрыл охрану СБУ Ермака после его ухода с поста главы ОП

Служба безопасности Украины (СБУ) продолжила охранять бывшего главу офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака после его ухода с поста в ноябре 2025 года. Соответствующий факт раскрыл депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Здесь я скажу свое мнение: может, и неплохо, что СБУ просматривает за Ермаком. Он такой, что из ревности еще какую-нибудь дурку может устроить. И я сейчас не про порчу или замученную куклу-вуду с лицом Арахамича (имеется в виду глава правящей фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия — прим. «Ленты.ру»)», — высказался политик.

Железняк проанализировал материал издания «Украинская правда» и сообщил, что троих сотрудников, охранявших Ермака во время его пребывания на посту главы ОП, в конце 2025 года перевели из Управления государственной охраны Украины (аналог Федеральной службы охраны России — прим. «Ленты.ру») в Центр специальных операций «Альфа» СБУ. По официальной версии, охрана Ермака осуществляется в рамках дела по контрразведывательной деятельности ведомства, а охрана «теневого президента» Украины регулярно меняет автомобильные номера для конспирации.

«Надеюсь, он получит подозрение от НАБУ с таким ограничением, что дальше не нужно будет СБУ его охранять», — резюмировал депутат.

Ранее Ермак подтвердил назначение на должность главы комитета Национальной ассоциации адвокатов республики (НААУ) по «защите пострадавших от агрессии против Украины». При этом он никак не прокомментировал сообщения журналистов о собственных планах уйти на фронт.