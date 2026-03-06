Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:17, 6 марта 2026Россия

Стало известно о связанных с Россией подробностях операции США против Ирана

Ветеран «Вагнера» Condottiero: Часть Ирана защитили российские РЭБ «Красуха-4»
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Mehr News Agency / Majid Asgaripour / Reuters

Часть Ирана защитили российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха-4». Об этой связанной с Россией подробности операции США против Ирана стало известно из публикации ветерана частной военной компании «Вагнер», ведущего блог под псевдонимом Condottiero.

Из слов бывшего военнослужащего следует, что именно эти средства РЭБ использовались на севере и востоке горного Ирана, и именно поэтому в СМИ до сих пор нет снимков работы военных в этих частях страны.

«"Красухой-4" закрыто небо над этими районами, в том числе с глушением GPS сигнала. Что не дает спутникам снимать разведданные», — заявил Condottiero.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что из-за операции США и Израиля в Иране в конечном итоге может пострадать Россия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран нанес удар возмездия за атаку на начальную школу

    В ЕС не захотели видеть на Украине нового Орбана

    Певцов оценил назначение Хабенского на пост и.о. ректора Школы-студии МХАТ

    Арабские страны разозлились на США

    Американские клоны «Шахедов» признали незаменимыми

    Бывшая ведущая Первого канала рассказала об исчезнувшей из ее жизни родне

    Бывшему «теневому президенту» Украины оставили охрану СБУ

    Раскрыто многомиллионное хищение экс-главой компании «Регион» и гендиректором «Толстого»

    Сын министра финансов Израиля получил ранение во время операции ЦАХАЛ

    Стало известно о связанных с Россией подробностях операции США против Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok