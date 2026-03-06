Стало известно о связанных с Россией подробностях операции США против Ирана

Ветеран «Вагнера» Condottiero: Часть Ирана защитили российские РЭБ «Красуха-4»

Часть Ирана защитили российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха-4». Об этой связанной с Россией подробности операции США против Ирана стало известно из публикации ветерана частной военной компании «Вагнер», ведущего блог под псевдонимом Condottiero.

Из слов бывшего военнослужащего следует, что именно эти средства РЭБ использовались на севере и востоке горного Ирана, и именно поэтому в СМИ до сих пор нет снимков работы военных в этих частях страны.

«"Красухой-4" закрыто небо над этими районами, в том числе с глушением GPS сигнала. Что не дает спутникам снимать разведданные», — заявил Condottiero.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что из-за операции США и Израиля в Иране в конечном итоге может пострадать Россия.