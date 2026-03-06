Реклама

00:16, 6 марта 2026Мир

Действия Зеленского вызвали серьезные вопросы у Германии

Вайдель: Действия Зеленского в отношении Венгрии и Словакии вызывают вопросы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Действия украинского лидера Владимира Зеленского в отношении Венгрии и Словакии вызывают серьезные вопросы. Об этом написала в соцсети X сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель.

По ее мнению, то, как «Зеленский обращался с Венгрией и Словакией, а также, вероятно, и с Германией, если учитывать постановление Верховного федерального суда о том, что взрывы на "Северных потоках" с высокой долей вероятности были совершены "по заказу иностранного государства", в частности, Украины», вызывает вопросы. Как добавила Вайдель, эти вопросы становятся еще более актуальными на фоне подорожания газа и нефти из-за войны против Ирана.

Как подчеркнула политик, правительство ФРГ ради граждан Германии должно проанализировать происходящее.

Ранее Владимир Зеленский назвал отсутствие боевых действий условием возобновления поставок нефти в Словакию и Венгрию по трубопроводу «Дружба». Он объяснил словацкому премьеру Роберту Фицо, что «трубопровод разрушен» и «для его восстановления необходимо прекращение огня».

Поставки по трубопроводу, по которому в том числе прокачивала свою нефть Украина, были остановлены в конце января.

