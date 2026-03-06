Реклама

Наука и техника
09:53, 6 марта 2026Наука и техника

Android-смартфоны защитят от «пожирателей» батареи

В Android появилась защита от приложений, разряжающих батарею смартфонов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Android-смартфонах появилась защита от приложений, которые чрезмерно расходуют заряд аккумулятора. На это обратило внимание издание FoneArena.

В экосистеме Android появилась функция, которую Google анонсировала еще в ноябре 2025 года. В новой версии операционная система будет более тщательно отслеживать, как то или иное приложение потребляет заряд аккумулятора. Система будет автоматически ограничивать такие программы, а в случае повторения нарушений «пожирателей» батарей будут отмечать в поиске Google Play.

Часть приложений на Android может работать в фоне — например, мессенджеры или сервисы соцсетей. В Google отметили, что многие программы злоупотребляют этой функцией, излишне часто запускаются в фоне, что приводит к повышенному разряду аккумулятора. Новая функция Android будет пресекать попытки приложений выйти из режима сна.

Также в компании изобрели другие меры борьбы с ресурсоемкими программами. В первую очередь специалисты Google будут связываться с разработчиками популярных программ и давать советы по оптимизации приложений. Если это не поможет, то их будут помечать на странице Google Play, как потребляющие излишнюю энергию приложения. Также такие программы будут понижать в поисковой выдаче магазина и их будет сложнее найти.

В начале марта журналисты издания BGR перечислили детали, которыми отличаются дорогие и доступные смартфоны. В первую очередь к ним отнесли процессоры, память, дисплей и камеру.

