Два человека погибли при атаке дронов на магазин в Херсонской области

Два человека погибли при атаке украинских БПЛА на магазин в Алешках

Два мирных жителя погибли при атаке дронов Вооруженных сил Украины на очередь у магазина в Алешках. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он отметил, что киевские солдаты совершили очередное кровавое преступление. По его словам, вражеские дроны совершили сбросы прямо на людей, которые собрались у продовольственного магазина «Эвелина» перед открытием. Произошло четыре сброса подряд.

По предварительным данным, двое погибли и 12 получили ранения.

Ранее Сальдо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается поднять себе рейтинг перед неизбежными выборами президента Украины за счет хамского и агрессивного поведения.