Экономист объяснил смысл покупки долларов в последние дни

Экономист Коган рассказал о росте доходности американских ценных бумаг

В последние дни темпы укрепления доллара к корзине мировых валют возросли. Инвесторы отдают предпочтение американской валюте на фоне роста глобальных рисков и неясных перспектив мировой экономики, рассказал в интервью агентству «Прайм» инвест-стратег, основатель медиа Bitkogan Евгений Коган.

Аналитик объяснил, что средства вкладываются не непосредственно в валюту, а в долговые инструменты. Сейчас наблюдается рост доходности американских облигаций. Это связано с ожиданиями рынка, что Федеральная резервная система США может замедлить темпы смягчения денежно-кредитной политики на фоне повышения цен на нефть. Драгоценные металлы и прочие финансовые активы пока не пользуются повышенным спросом.

«Капитал пока не находит четкого применения и остается в ожидании более определенных сигналов», — подчеркнул Коган.

По его мнению, выжидать эти сигналы инвесторы предпочитают в долларе, который сохраняет статус главной резервной валюты. После прояснения ситуации аппетит к риску вернется, и средства начнут перетекать из американских гособлигаций в более рискованные активы, в том числе на развивающиеся рынки, резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что стоимость нефти марки Brent подскакивала 5 марта до 85 долларов за баррель, вплотную приближаясь к максимуму за год.