Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:51, 6 марта 2026Экономика

Экономист объяснил смысл покупки долларов в последние дни

Экономист Коган рассказал о росте доходности американских ценных бумаг
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

В последние дни темпы укрепления доллара к корзине мировых валют возросли. Инвесторы отдают предпочтение американской валюте на фоне роста глобальных рисков и неясных перспектив мировой экономики, рассказал в интервью агентству «Прайм» инвест-стратег, основатель медиа Bitkogan Евгений Коган.

Аналитик объяснил, что средства вкладываются не непосредственно в валюту, а в долговые инструменты. Сейчас наблюдается рост доходности американских облигаций. Это связано с ожиданиями рынка, что Федеральная резервная система США может замедлить темпы смягчения денежно-кредитной политики на фоне повышения цен на нефть. Драгоценные металлы и прочие финансовые активы пока не пользуются повышенным спросом.

«Капитал пока не находит четкого применения и остается в ожидании более определенных сигналов», — подчеркнул Коган.

По его мнению, выжидать эти сигналы инвесторы предпочитают в долларе, который сохраняет статус главной резервной валюты. После прояснения ситуации аппетит к риску вернется, и средства начнут перетекать из американских гособлигаций в более рискованные активы, в том числе на развивающиеся рынки, резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что стоимость нефти марки Brent подскакивала 5 марта до 85 долларов за баррель, вплотную приближаясь к максимуму за год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Политически и иначе». МИД Ирана рассказал о помощи России и Китая на фоне ударов Запада

    Пенис новоявленного футболиста оказался застрахован на миллион долларов

    Назван простой способ улучшить состояние людей с деменцией

    Парень произнес одну фразу на собеседовании и прослыл психом

    США разрешили Индии закупать нефть России с танкеров

    Экономист объяснил смысл покупки долларов в последние дни

    На Западе раскрыли последствия контратаки Ирана

    Подсчитано количество пострадавших от ответных ударов Ирана стран

    Раскрыта возможная судьба имущества экс-замминистра обороны Цаликова

    Солдаты ВСУ начали тонуть в своих же окопах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok